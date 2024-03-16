Parçalı Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2024 21:35

DSÖ: İsrail'in Refah'a kara saldırısı planlamasına yönelik haberlerden ciddi endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,​​​​​​​ İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

DSÖ: İsrail'in Refah'a kara saldırısı planlamasına yönelik haberlerden ciddi endişeliyiz
[Fotograf: AFP]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus​​​​, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in, Refah'a kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Ghebreyesus, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede şiddetin daha da artmasının, özellikle sağlık tesislerinin dolu olması nedeniyle çok daha fazla ölüme ve acıya yol açacağını vurguladı.

BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor
BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

Ghebreyesus, Refah'ta bulunan 1,2 milyon kişinin gidecekleri güvenli bir yerin olmadığını belirtti.

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin erişebileceği tam anlamıyla hizmet veren ve güvenli bir sağlık tesisinin olmadığına işaret eden Ghebreyesus, insanların yeniden başka bir yere gidemeyecek kadar kırılgan, aç ve hasta olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "İnsanlık adına İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememesi ve bunun yerine barış için çalışması çağrısında bulunuyoruz. Bu insani felaketin daha fazla kötüye gitmesine izin verilmemeli." paylaşımı yaptı.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
Rusya’da devlet başkanı seçiminde katılım oranı yüzde 50’yi geçti
21:51
Bakan Tunç: Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz
21:53
MÜSİAD, iftar sofrasında şehit ve gazi aileleri ile yaşlı ve gençleri ağırladı
21:01
BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor
21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak
20:16
Bakan Bak, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nin açılışını yaptı
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ