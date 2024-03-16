DSÖ: İsrail'in Refah'a kara saldırısı planlamasına yönelik haberlerden ciddi endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus​​​​, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in, Refah'a kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Ghebreyesus, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede şiddetin daha da artmasının, özellikle sağlık tesislerinin dolu olması nedeniyle çok daha fazla ölüme ve acıya yol açacağını vurguladı.

Ghebreyesus, Refah'ta bulunan 1,2 milyon kişinin gidecekleri güvenli bir yerin olmadığını belirtti.

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin erişebileceği tam anlamıyla hizmet veren ve güvenli bir sağlık tesisinin olmadığına işaret eden Ghebreyesus, insanların yeniden başka bir yere gidemeyecek kadar kırılgan, aç ve hasta olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "İnsanlık adına İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememesi ve bunun yerine barış için çalışması çağrısında bulunuyoruz. Bu insani felaketin daha fazla kötüye gitmesine izin verilmemeli." paylaşımı yaptı.