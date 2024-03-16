Scholz: Gazze’ye şimdi büyük ölçüde yardım ulaşması lazım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün ve İsrail’e yarın yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den sonra ikinci kez ve son dönemde 3 kez İsrail’i ziyaret ettiğini belirterek, savaşın ve oradaki durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ifade etti.

Bundan dolayı oradaki durum hakkında kapsamlı şekilde konuşmak gerektiğini anlatan Scholz, önce Ürdün’de Kral 2. Abdullah ile görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Scholz daha sonra İsrail’e geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve diğer yetkililerle de görüşeceğini belirterek, "Zor bir durumla karşı karşıyayız. Gazze'ye şimdi büyük ölçüde yardım ulaşması lazım. Bu konuşmam gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra yapılacak "askeri gelişmelerden endişe duyduklarını" kaydeden Scholz, "Özellikle, Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının çok sayıda sivil kaybına yol açması riski var; bu korkunç olur ve mutlaka kaçınılması gerekir. Bu da konuşacağım bir konu." dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail’in yanında durduklarını ve İsrail’in Hamas’a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyerek, aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarına uyulması, sivil kayıplardan kaçınılması, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve barış konusunda uzun vadeli bir gelişmenin ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'ye insani yardımların girmesine imkan sağlayacak çatışmalara insani ara verilmesi üzerinde çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varılmasının önemli olacağını kaydetti.

Başbakan Scholz yarın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştükten sonra İsrail'e geçecek.