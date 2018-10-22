Gazze'de düzenlenen "deniz eylemleri" sürüyor

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 13'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

Eylem kapsamında Filistinliler, sahilde lastikleri ateşe verirken, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz attı.

Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Limanı'ndan hareket eden bazı tekneler, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmeye başladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA