Gazze'de dezenfektan bitti, sirke kullanmaya başladılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı 14 gündür aralıksız sürerken, bölgede insani kriz yaşanıyor.

Bombardıman altındaki Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda.

Mısır’ın, Refah Sınır Kapısı bugün kısmen açıldı. Ancak sadece 20 tırn Gazze’ye geçeceği belirtilmişti.

Gazze’deki doktor ve sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri ise İsrail'in bombalamalarına rağmen devam ediyor.

Doktorlar, artık anestezi yapmadan hastaları ameliyat etmek zorunda kalıyor. Yetersiz malzemeden ötürü çözüm üretmeye çalışıyorlar.

BBCde yer alan habere göre, Kuzey Londra'dan bölgeye gitmiş olan ve Gazze’deki Şifa Hastanesi'nde çalışan Dr. Ghassan Abu Sittah, başka çareleri kalmadığı için artık bazı bakteri tedavilerinde sirke kullanmaya başladıklarını söyledi.

Sittah, ameliyathanelerin dolup taştığını ve hastaların geç ameliyata girmesinden ötürü yaralarının bakteriyel enfeksiyon kaptığını aktardı.

Enfeksiyonel tedaviler için gerekli tıbbi malzemelerinin olmadığını vurgulayan Sittah, “Bunun için pek çok tedavi var. Bunun eski tedavi yöntemlerinden biri de sirke. Diğer tüm tedavilerimiz tükendi. Bu nedenle dışarı çıktım ve birkaç şişe sirke aldım, ki bu hastaları ameliyathaneye getirirken tedavi edebilelim" dedi.