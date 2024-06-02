Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 439'a, yaralı sayısının 82 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın 3 kişi öldü

İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli bir aileye ait evi hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu'nun açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Derec Mahallesi'nde Filistinli Nebih ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ayrıca Belde Kadime'de yer alan Şema caminin yakınlarında Filistinli Halife ailesine ait bir binayı havadan vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'in Derec ve Sabra mahallelerinde iki evi hedef aldığı saldırıda yaralanan iki çocuk yaşamını yitirdi.

Cibaliya Kampı'nda enkaz arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan İsrail ordusunun 20 gün devam eden saldırılardan sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda enkazdan ceset kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kemal Advan Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağlık ve arama ekipleri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısı 120'yi aştı.

İsrail, Gazze'de binaları hedef alıyor

Gazze kentinin doğu ve güney bölgelerinde konuşlanan İsrail askerleri, Zeytun ve Sabra mahallelerinin güneyini topçu atışlarıyla hedef alıyor.

Gazze'nin güneyinde Netzarim ekseninde Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki İsrail güçleri Muğraka beldesindeki binaları havaya uçururken, Zehra kenti ve Muğraka beldesinde silah sesleri yükseliyor.