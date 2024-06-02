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Dünya
AA 02.06.2024 17:16

İsrail Cumhurbaşkanı: Biden'ın ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Netanyahu'yu destekleyeceğim

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı: Biden'ın ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Netanyahu'yu destekleyeceğim

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında yaptığı konuşmada Herzog, "Başbakan'a, (Hamas'ın elinde bulunan) rehinelerin serbest bırakılması adına yapacakları anlaşma için kendisine ve hükümete destek vereceğimi söyledim." dedi.

Herzog, "Devlet tarafından korunmayan İsrail vatandaşları söz konusu olunca, İsrail devletinin güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak evlerine iade edilmelidir." sözlerine ye verdi.

Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin Hamas'ın teklifine benzemesi tartışma yarattı
Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin Hamas'ın teklifine benzemesi tartışma yarattı

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

Netanyahu savaşın devam etmesinde ısrarcı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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