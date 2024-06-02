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Dünya
AA 02.06.2024 13:37

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha seçim çalışması sırasında öldürüldü

Meksika'nın Puebla eyaletinde, bir belediye başkanı adayı daha seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Eyalete bağlı Izucar de Matamoros kentinde seçim çalışmaları yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına maruz kaldı.

Sokak ortasında vurulan Cabrera, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı esnasında Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması sırasında öldürüldü
Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması sırasında öldürüldü

Ülkede, 30 Mayıs'ta da Guerrero eyaletinde seçim çalışması yapan Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, destekçileri önünde vurularak öldürülmüştü.

Meksika'da seçmenler, bugün devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

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