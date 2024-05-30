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Dünya
AA 30.05.2024 22:20

Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması sırasında öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı adayı, seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'da belediye başkan adayı, seçim çalışması sırasında öldürüldü

Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, Costa Grande bölgesinde seçmenlerle buluştu.

Barrientos, destekçilerini selamladığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, Barrientos olay yerinde hayatını kaybetti.

Belediye başkan adayını öldüren zanlı ise alandaki polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado, Barrientos'un öldürülmesine tepki göstererek, "Bu korkakça saldırının derhal aydınlatılmasını ve bunları yapanların cezasız kalmamalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Barrientos, halkla konuştuğu esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Data Civica isimli sivil toplum örgütünün verilerine göre Meksika'da Eylül 2023'tan bu yana 30 siyasetçi öldürüldü.

Meksika'da seçmenler, 2 Haziran'da devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanacak.

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