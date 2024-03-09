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Dünya
AA 09.03.2024 05:49

Gazze'de "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e ulaştı.

Gazze'de "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şifa Hastanesinde 3 çocuğun daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Kudra, böylelikle açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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