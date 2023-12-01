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Dünya
AA 01.12.2023 22:40

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 73 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 73 gazeteci öldürüldü
[Fotograf: AA]

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in bugünkü saldırılarında 3 gazetecinin daha öldüğünü belirten Sevabite, İsrail'in hakikate ışık tutan ve gerçekleri aktaran basın mensuplarını hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden gazeteci sayısının 73'e yükseldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

AA kameramanı İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

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