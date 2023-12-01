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Dünya
AA 01.12.2023 22:16

Fransa'da muhalefet hükümete karşı gensoru önergesi sunacak

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un 2024 sağlık sigortası bütçesinin Mecliste oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı muhalefet kanadı hükümete karşı gensoru önergesi sunacağını duyurdu.

Fransa'da muhalefet hükümete karşı gensoru önergesi sunacak
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulunda 2024 sağlık sigortasının bütçesine ilişkin yasa tasarısı görüşüldü.

Başbakan Borne, burada yaptığı konuşmada, söz konusu tasarının ülkenin sağlık sigortasını güçlendireceğini ifade etti.

Borne, Mecliste Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını söz konusu tasarı için devreye sokarak, yasa tasarısının oylama yapılmadan geçmesini sağladı.

Muhalefet kanadından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Borne'un 20. kez Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye soktuğunu belirtti.

Panot, hükümetin bu son adımına karşı gensoru önergesi sunacaklarını duyurdu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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