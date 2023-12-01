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Dünya
AA 01.12.2023 22:06

İsrail güvenli bölge diye gösterdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane yakınını vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından İsrail'in, çalıştığı hastane yakınına saldırdığını belirtti.

İsrail güvenli bölge diye gösterdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane yakınını vurdu
[Fotograf: AA]

Yeryüzü Doktorları ekibinde yer alan Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Dr. Mohammed Ganim, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in başlattığı saldırılar ve Refah kentindeki hastanelerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Daha önce Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde acil durum doktoru olarak görev yaptığını belirten Ganim, hastanenin zorla boşaltılmasının ardından ekip arkadaşlarıyla güneye hareket ettiklerini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'na yakın konumda bulunan Kuveyt Hastanesi'nde vekaleten başhekimlik görevini üstlenen Ganim, bu göreve hastanenin Başhekimi Dr. Suhaib el-Hams'ın İsrail saldırısında yaralanmasının ardından getirildiğini anlattı.

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Gazze'deki nüfusun zorunlu olarak kuzeyden güneye göç ettirildiğine değinen Ganim, normal şartlarda 300 bin kişinin yaşadığı Refah'ta şu an 1 milyonun üzerinde kişinin bulunduğuna dikkati çekti.

Refah'ta hastane kapasitesi yetersiz

Ganim, Refah'ta sadece 2 hastanenin bulunduğunun altını çizerek, bu hastanelerin yüksek sayıda hasta için yeterli kapasitesinin bulunmadığını ifade etti.

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Bugün "insani ara"nın sona ermesiyle Gazze'ye havadan saldırıların yeniden başladığını, Kuveyt Hastanesi'nin yakınlarına da saldırıldığını belirten Ganim, bu saldırılar sonucu Kuveyt Hastanesi'ne 70 yaralı ve ölen 15'i aşkın kişinin getirildiğini aktardı.

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"Bugün barbarca bir saldırganlık var." diyen Ganim, yoğun saldırılar nedeniyle hastanenin büyük bir yük altında olduğunu söyledi.

Ganim, Yeryüzü Doktorları olarak Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini belirterek, "Acıyı hafifletmek ve bu insani krizi sonlandırmak için güneydeki, kuzeydeki, Gazze Şeridi'nin her yerindeki insanlara yardım etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinin "güvenli bölge" olacağını iddia etmiş, sivillere güneye doğru gitmeleri yönünde tavsiyede bulunmuştu. Ancak İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin güneyine defalarca saldırılarda bulunmuştu.

İsrail, bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan ettiğini açıklamıştı.

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