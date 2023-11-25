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Dünya
AA 25.11.2023 08:09

Gazze'de 66 gazeteci öldürüldü

İsrail, Gazze'de gazetecileri de hedef aldı. 7 Ekim'den bu yana 66 gazeteci, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

Gazze'de 66 gazeteci öldürüldü

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırılarında 6'sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi.

Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarında öldürülen Filistin gazeteci Mansur ve Saliem'in cenaze töreni
İsrail saldırılarında öldürülen Filistin gazeteci Mansur ve Saliem'in cenaze töreni

Filistin haber ajansı WAFA'da 22 Kasım'da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail'in 7 Ekim'den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64'e ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldü.

TRT Haber ekibine silahlı tehdit
TRT Haber ekibine silahlı tehdit

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu
İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek ve bu sürede Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.​​​​​​​

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