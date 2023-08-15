Gazze'de 1471 hafız tek celsede Kur'an-ı Kerim okuma programına katıldı

Gazze'deki Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Yurdu Derneği'nin, Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği programa, Gazze'nin çeşitli bölgelerinden yüzlerce kadın ve erkek hafız katıldı.

Kadınlar ve erkeklerin ayrı camilerde toplanarak tek oturuşta Kur'an-ı Kerim okuduğu sabah namazıyla başlayan program, akşam namazıyla sona erecek.

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Yurdu Derneği Başkanı Bilal İmad, yaptığı açıklamada "Programa yaşlılar ve çocuklar dahil 1471 hafız katılım sağladı. Hafızların en genci 8, en yaşlısı 72 yaşında." dedi.

Programda özel ihtiyaç sahibi 26 hafızın da hazır bulunduğunu söyleyen İmad, bu sene ikincisi yapılan programa gelecek yıllarda da devam etmek istediklerini kaydetti.

Ağustos 2022'de düzenlenen programın ilkine 332'si erkek, 249'u kadın olmak üzere 581 hafız katılmıştı.