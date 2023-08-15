Az Bulutlu 39.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2023 17:08

Kuzey Kore'den, ülkedeki hak ihlalleri için BMGK toplantısı talep eden ABD'ye tepki

Kuzey Kore, ülkedeki insan hakları ihlallerinin görüşülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplanmasını talep eden ABD'ye tepki göstererek, bunu ülkenin "onuruna ve egemenliğine yönelik şiddetli bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'den, ülkedeki hak ihlalleri için BMGK toplantısı talep eden ABD'ye tepki
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong, ülkedeki insan hakları ihlalleri hakkında ABD'nin, BMGK'nin toplanması talebine ilişkin Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) açıklama yaptı.

Kim, "ABD’nin insan hakları konusundaki aşağılık yaygarası, onurumuza ve egemenliğimize yönelik şiddetli bir ihlal ve ciddi bir meydan okumadır." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'nin söz konusu toplantı talebini kınadığını ve reddettiğini belirtti.

Washington'un BMGK toplantısı çağrısıyla Pyongyang'a karşı "düşmanlığını ortaya koyduğunu" kaydeden Kim, "ABD'nin herhangi düşmanca eylemine sert şekilde yanıt verme ve Kuzey Kore halkının ulusal egemenliğini ve çıkarlarını koruma" sözü verdi.

Çin ve Rusya'nın karar vermek için usul oylaması talep edip edemeyeceği bilinmiyor

15 ülkeden oluşan BMGK'nin bu ay dönemsel başkanlığını yürüten ABD, Japonya ve Arnavutluk ile Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda resmi toplantı talep etti.

Söz konusu toplantının, 17 Ağustos'ta yapılması halinde aralık 2017'den beri bu konuyla yapılacak ilk toplantı olacak.

Son BMGK toplantılarında görüşülen füze testleri konusunda Kuzey Kore lehine tavır gösteren Çin ve Rusya'nın konuyla ilgili karar vermek için usul oylaması talep edip edemeyeceği henüz bilinmiyor.

Çin'in BM misyonu, dün, Kuzey Kore'deki hak ihlalleriyle ilgili planlanan toplantıya karşı olduğunu ifade ederek, bunun sadece "çatışmayı ve düşmanlığı şiddetlendireceğini" kaydetti.

KCNA da bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Kore'nin Japon 1910-45 sömürge yönetiminden kurtuluşu" münasebetiyle ikili ilişkileri daha da geliştirme taahhüdü içeren mektup alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

ETİKETLER
Kuzey Kore ABD
Sıradaki Haber
Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle 20 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
17:53
İzmir'de okul servisleri için ücret tarifesi belli oldu
17:51
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
17:44
Tır otomobile çarptı: 5 yaralı
17:33
Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu
17:19
THY'den ikinci pilot adayları için iş ilanı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ