Gazze'de Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırıları sonucu 130 apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün de hasar gördüğünü ifade etti.

Serhan, Bakanlığa bağlı teknik ve acil durum ekiplerinin, saldırıların başladığı andan itibaren görev başında olduğunu, enkazları kaldırarak sokakları açtıklarını ve riskli binaları zararsız hale getirdiklerini aktardı.

Sivillere yönelik saldırıları kınayan Serhan, bağışçı ülkelerden evlerini ve varlıklarını kaybeden Filistinlilere yardım etmelerini istedi.

İsrail'in geçtiğimiz hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında olduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA