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Dünya
AA 14.11.2023 14:26

Gazze yönetimi: Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" açıklaması yaptı.

Gazze yönetimi: Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle defnedilemediğini belirtti.

İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Filistinli yetkili, sağlık personeli ve çalışanların cenazeleri defnetmeye çalıştığını ama yoğun saldırılar altında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor.

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