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Dünya
AA 14.11.2023 14:00

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, başkent Washington'daki Kongre binası önünde basın toplantısı düzenleyerek, "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı

Kongre binası önünde yapılan basın açıklamasında, Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'deki insani drama ve bir an önce ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Burada konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, "Bu gece ateşkesin ne olduğu konusunda gayet netiz. Ateşkes, bombardımanın şu an durması demek. Ateşkes, masumların savunulması demek. Korkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush da Gazze'de üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Kendi çocuğunun da prematüre doğduğunu ve Gazze'deki prematüre bebekleri gördükçe aklına o günlerin geldiğini anlatan Bush, "Ölüme terk edilen bebekler ve solunum cihazına bağlı hastaların yasını tutuyoruz." dedi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jonathan Jackson, Gazze'deki durumu "Şu anda dünyanın en büyük mülteci krizine bakıyoruz." şeklinde yorumladı.

Filistin asıllı üyeden, Biden yönetimine eleştiri

Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, konuşmasında, Biden yönetimini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda milyonlarca kişi, İsrail hükümeti suyu, gıdayı ve hayati tıbbi desteği keserek savaş suçu işlerken, (Biden) hükümetin, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına destek vermesini izleyip dehşete kapılıyor. Aynı zamanda Başkanımız (Biden), Kongreyi sivillerin üzerine atılmak için daha çok bombaya çağırırken de dehşete kapılıyor."

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, "Kongre ve Beyaz Saray'ın şiddet açısından yozlaştığını düşünüyorum. Çünkü başka türlü Gazze'de şu anki ablukaya, 4 bin çocuğun ve Filistinli sivillerin toplu cezalandırılmasına nasıl izin verebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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