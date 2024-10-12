Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2024 15:35

Gazze yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yerlerinden ayrılmamaları çağrısı yaptı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere İsrail'in "bulunduğunuz bölgeyi terk edin" şeklindeki tehditlerini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Gazze yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yerlerinden ayrılmamaları çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

Gazze İçişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki insanlara barındıkları "bölgeyi terk etmeleri talimatı" sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, kentin kuzeyindeki Filistinlilere İsrail'in "bulunduğunuz bölgeyi terk edin" şeklindeki tehditlerini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Gazzelilerin evlerini boşaltma kararının İsrail'in askeri saldırılarını genişletme hedefi taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Tüm halkımızı daha kararlı olmaya ve özellikle işgalin bu sabah tehdit ettiği Şeyh Rıdvan Mahallesindeki Saftavi ve Ebu İskender bölgelerinde evlerini terk etmeme çağırısı yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tüm dünya ülkeleri ve uluslararası örgütlerden, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik sürdürdüğü tehcir ve soykırımı durdurması için işgalci İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde D5 adı verilen bir bölgenin tehlikeli savaş bölgesi olduğunu ve oradaki insanların derhal bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini belirtmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Ağrı'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
01:31
Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü
00:55
Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
00:42
Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü
00:30
Samsun'da 1,2 ton etil alkol ele geçirildi
00:39
Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ