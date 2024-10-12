Gazze yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yerlerinden ayrılmamaları çağrısı yaptı

Gazze İçişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki insanlara barındıkları "bölgeyi terk etmeleri talimatı" sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, kentin kuzeyindeki Filistinlilere İsrail'in "bulunduğunuz bölgeyi terk edin" şeklindeki tehditlerini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Gazzelilerin evlerini boşaltma kararının İsrail'in askeri saldırılarını genişletme hedefi taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Tüm halkımızı daha kararlı olmaya ve özellikle işgalin bu sabah tehdit ettiği Şeyh Rıdvan Mahallesindeki Saftavi ve Ebu İskender bölgelerinde evlerini terk etmeme çağırısı yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tüm dünya ülkeleri ve uluslararası örgütlerden, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik sürdürdüğü tehcir ve soykırımı durdurması için işgalci İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde D5 adı verilen bir bölgenin tehlikeli savaş bölgesi olduğunu ve oradaki insanların derhal bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini belirtmişti.