Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2024 14:30

İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turu 14 Ekim'de başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Ağrı'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
01:31
Virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu: 1 ölü
00:55
Diyarbakır'da dünür aile fertleri arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
00:42
Katil İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 6 Filistinli öldü
00:30
Samsun'da 1,2 ton etil alkol ele geçirildi
00:39
Düzce'de fırtına ve sağanak: Ağaçlar devrildi, yollar göl oldu
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 9 ayda 2 milyon 200 bini aştı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ