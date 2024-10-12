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Dünya
AA 12.10.2024 13:58

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turu 14 Ekim'de başlayacak

İkinci turunda 500 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiği aşı kampanyasının 3 gün süreceği ve sadece 1 gün daha uzatılma imkanı olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turu 14 Ekim'de başlayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle Gazze'nin orta kentlerinde 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci aşamasının başladığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 10 Ekim'de konuya ilişkin X soysal medya hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını, İsrailli yetkililerle "bölgelere yönelik insani aralar" üzerinde anlaşma sağlandığını bildirmişti.

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