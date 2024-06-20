Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık krizi Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor

Gazze ve kuzey bölgelerinde gıda ürünlerindeki kıtlık ve temel hizmetlerdeki yoksunluğun yanı sıra evlerin, altyapının yok edilmesi, insani durumu her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırıların yol açtığı kıtlığın izleri, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, okul, hastanelerde görülüyor.

Kıtlık, saldırıların ve yerlerinden edilmeye zorlanmanın ağır yükü altında kalan Filistinli binlerce ailenin arasında adeta bir hayalet gibi dolaşıyor.

Bunlarla birlikte Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı ve insani yardımların büyük ölçüde bölgeye ulaştırıldığı Refah Sınır Kapısı da 7 Mayıs'tan bu yana İsrail işgali altında olması nedeniyle kapalı.

Refah'ın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde olumsuz etkiliyor.

Her 10 çocuktan 9'u yetersiz besleniyor

Gazze Şeridi'nin kuzey şehirlerindeki açlık krizi uluslararası kurumların hazırladığı raporlara da yansıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Haziran'daki açıklamasında Gazze'de her 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda sıkıntısı çektiğini, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'nde yaşam riskini artırdığını ifade etti.

Raporda, Gazze'deki durumun, ailelerin çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterdiğine, bunun da çocuklar açısından vahim sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapıldı.

UNICEF, "çocuklar arasındaki gıda yetersizliğini önlemek için somut adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde Filistinlilerin çoğu kısıtlı miktardaki konserve yiyecekler ya da çevreden topladıkları otlarla karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Yetersiz beslenmenin sonucu olarak son aylarda bölgede gıda eksikliği nedeniyle çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Gazze halkının yarısı açlık ve ölümle karşı karşıya

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de nüfusun yarısının yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının öngörüldüğünü açıkladı.

Griffiths, Sudan ve Gazze'deki çatışmaların kontrolden çıktığını, milyonlarca insanı açlığın eşiğine getirdiğini belirtti.

Hamas ise dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle insani yardımların ulaşamamasının sonucu olarak şu ana kadar en az 40 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği ifade edildi.