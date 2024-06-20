Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2024 15:55

Refah Belediye Başkanı: Kentteki tesislerin yüzde 70'i İsrail tarafından yok edildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, Refah kenti tesisleri ve altyapısının yüzde 70'inden fazlasının yok olmasına yol açtığını söyleyerek, kıtlık uyarısında bulundu.

Refah Belediye Başkanı: Kentteki tesislerin yüzde 70'i İsrail tarafından yok edildi
[Fotograf: AA]

Sufi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kentin gördüğü zarar hakkında bilgi verdi.

"7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar, Refah kenti tesisleri ve altyapısının yüzde 70'inden fazlasının yok olmasına yol açtı." diyen Sufi, İsrail ordusunun, Refah'a yönelik son saldırılarında şehrin batısında bulunan Suudi Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tamamını yok etmeye ve buradaki düzinelerce konutu havaya uçurmaya başladığını söyledi.

Kentte içme suyu konusunda yaşanan kıtlığın, bölge sakinlerini kirli su içmek zorunda bıraktığını, bunun da insanlarının hayatlarını tehdit ettiğini ve hastalıklara kapı açtığını aktaran Sufi, "kuzeyde olduğu gibi Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine de kıtlığın ulaşacağı" konusunda uyarıda bulundu.

"İsrail, Gazze'yi yaşanmaz yıkık bir bölgeye dönüştürmeye çalışıyor." diyen Sufi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "İsrail saldırıları, geçişlerin kapatılması, ilaç eksikliği ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle öldüğünü dile getirdi.

Sufi, Gazze'nin çeşitli kentlerindeki diyaliz merkezlerinin yıkılması nedeniyle böbrek yetmezliği olan 1600 hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarılıyor.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle bir gemiye el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Bilim insanları, bazı kişilerin neden COVID olmadığını buldu
17:18
Asya’da kartlar yeniden mi dağıtılıyor?
16:48
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybetti
17:03
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
16:40
Sümela Manastırı bayramda 14 bin 627 kişiyi ağırladı
16:23
Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı
Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti
Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti
FOTO FOKUS
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ