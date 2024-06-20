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Dünya
TRT Haber 20.06.2024 14:16

FETÖ'nün yeni oyunu: Biden'a mektup

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye aleyhinde propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Örgüt mensupları bu kez ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdı. Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün kendi içindeki çatlağı gidermek için bu yola başvurduğu değerlendirmesini yaptı.

FETÖ'nün yeni oyunu: Biden'a mektup

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümüne sayılı günler kala ihanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yeni bir hamlede bulundu.

Örgüt, Türkiye'yi karalamak ve kendisini aklamak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunma hazırlığında.

Güvenlik kaynaklarına göre; iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşının kaçırılma iddiaları sonrasında FETÖ'den kopuşlar başladı. Örgütün sözde üst yönetimi bu parçalanmayı engellemek için yollar arıyor.

FETÖ elebaşının sağlık durumunun iyi olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar paylaşıldı. Bu taktikler inandırıcı olmayınca örgüt mensuplarının elebaşı Gülen'i ziyaretine ilişkin görüntüler yayımlandı.

ABD'li bazı kongre üyeleri de destek veriyor

İçindeki derin çatlağı gidermek isteyen FETÖ bu kez başka bir planını devreye aldı. Örgüt mensupları, Türkiye'yi ABD Başkanı Biden'a şikayet eden bir mektup yazdı. Üstelik hazırlanan mektupta ABD’li bazı kongre üyelerinin de desteği var.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre FETÖ'cüler henüz paylaşmadıkları bu mektupla ilgili imza kampanyası da başlattı. Hedefleri, mektuba atılacak imzalarla ABD Başkanı Joe Biden üzerinde etki kurmak.

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