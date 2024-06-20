İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv’de yolları kapattı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, “Kaçırılanların (esirler) aileleri ve diğer aktivistler Tel Aviv’deki Ayalon Kavşağı'nı kapattı ve kaçırılanların tamamının geri getirilmesi konusunda bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, ülkenin çeşitli yerlerinde başka yol ve kavşakların da esir aileleri tarafından trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kayserya’da yolu kesenler arasında bulunan esir annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya hitaben "Kaybettin. Suçluluktan kaçmanın hiçbir yolu yok. Bu seninle birlikte mezara gidecek." dedi.

Zangauker, "Siyasi olarak hayatta kalmanızı halkınızın, kaçırılan insanların, yerinden edilenlerin, yedek askerlerin ve yaslı ailelerin çıkarlarına tercih ettiniz." ifadelerini kullandı.

Esir oğlu Matan’ın "gömülmesine" izin vermeyeceğini vurgulayan Zangauker, "Siyasi hayatta kalma adına Matan'ı (Gazze'deki esir oğlu) ve diğer rehineleri (esirleri) gömmenize izin vermeyeceğim." diye konuştu.