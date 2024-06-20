Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2024 12:06

Hindistan'da sahte içkiden 29 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da sahte içkiden 29 kişi öldü

Press Trust of India haber ajansının haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, olayın Kallakurichi meydana geldiğini belirtti.

Prasanth, sahte içkiden 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin farklı hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Prasanth, ölü sayısının artabileceğini, bölgeye ambulansların sevk edildiğini dile getirdi.

Eyalet Başbakanı M.K Stalin de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hindistan'ın doğusunda yer alan ve 7 yıldır alkol yasağı olan Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:49
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
12:09
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 7,64 azaldı
12:08
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız
12:06
İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı
11:43
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Nehir ve ormanla bütünleşik Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
Nehir ve ormanla bütünleşik Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
FOTO FOKUS
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ