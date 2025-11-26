Puslu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2025 10:31

Gazze kentinde yıkımları sürdüren işgalci İsrail, Han Yunus'a da topçu saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğusunda yer alan bazı konutları patlayıcılarla yerle bir ederken, topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu mahallelerini vurdu.

Gazze kentinde yıkımları sürdüren işgalci İsrail, Han Yunus'a da topçu saldırısı düzenledi

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kontrol ettiği bölgelerde bazı binaları patlayıcılarla yıktığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail topçularının yine işgali altındaki Han Yunus kentinin doğu kesimlerini bombardımana tuttuğu belirtildi.

İsrail'in işgali altında bulunan ve Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgelerde, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri sürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" adı verilen ve Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bölgeye çekilmişti.

Gazze hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail 10 Ekim'den beri anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal ederek 342'den fazla Filistinliyi öldürdü.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti
10:26
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
10:23
Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
10:04
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı
10:20
MEB'den "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması
10:02
BIST 100 endeksi 10.874,18 puandan güne başladı
Kemer'de coğrafi işaret günleri
Kemer'de coğrafi işaret günleri
FOTO FOKUS
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
TRT Ortak Yapımı tarihi belgesel: Kut'ül Amare
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ