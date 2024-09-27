Gazze İrtibat Grubu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanması için küresel ittifak önerdi

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıya, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı.

Toplantı sonunda Gazze İrtibat Grubu temsilcileri, mikrofonların karşısına gelerek açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud, "Bugün, Filistin devletinin kurulmasına odaklanarak, iki devletli çözümün uygulanması için bir Küresel İttifak önermek üzere toplandık." ifadesini kullandı.

El Suud, New York’taki oturumda gündeme gelen önerileri ilerletmek için Riyad, Brüksel, Kahire, Oslo, Amman ve Ankara dahil olmak üzere çeşitli başkentlerde takip toplantıları yapacaklarını ve toplantılarda, iki devletli çözüme ulaşmak için devam eden BM barış çabalarını desteklemek amacıyla pratik eylem noktalarına odaklanacaklarını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan’da ateşkes sağlanması önerisini reddetmesi ile ilgili bir soruya ise Es Suud, buna hiç şaşırmadığını söyledi ve "Ne yazık ki, Gazze'de savaşın patlak vermesinden bu yana, Gazze'de ateşkese yakın olduğumuz her söylendiğinde bunun gerçekleşmediğini gördük." dedi.

El Suud, İsrail'in Lübnan konusundaki tutumu konusundaki hayal kırıklığını dile getirerek, "Savaşın nasıl tek seçenek olabileceğini anlayamıyorum. Başka seçenekler olmalı ve bu nedenle ateşkes çağrımızı ve diplomasinin galip gelmesi çağrımızı yineleyeceğim." ifadelerini paylaştı.

Gazze Temas grubu, Gazze'deki savaşı durdurmak ve yaklaşık bir yıldır yıkıcı İsrail saldırıları altında olan bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Kasım 2023’te Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği zirvesinde kurulmuştu.