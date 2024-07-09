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Dünya
AA 09.07.2024 07:08

Gazze hükümeti, İsrail'in kent sakinlerini güneye göçe çağırmasının risklerine karşı uyardı

Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Gazze hükümeti, İsrail'in kent sakinlerini güneye göçe çağırmasının risklerine karşı uyardı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisi, İsrail'in, Gazze halkına güneye göç etmeleri yönündeki çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtilen açıklamada, bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan asılsız çağrılar olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana, güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelere tahliye yönlendirmeleri yapıyor, ancak bu bölgeleri hedef aldığı çok sayıdaki saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

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