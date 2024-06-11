Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2024 22:56

Gazze hükümeti, Gazze ve kuzey kentlerinde yeniden açlık uyarısı yaptı

Gazze hükümeti, insani yardımların zayıflaması ve yardım taşıyan tırların sayılarındaki azalmadan dolayı, Gazze ve kuzeydeki kentlerde yeniden açlık yaşanması tehlikesi sebebiyle uyarıda bulundu.

Gazze hükümeti, Gazze ve kuzey kentlerinde yeniden açlık uyarısı yaptı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, Gazze ve kuzey kentlerine giren tırların geçen hafta yalnızca 224 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, yardım tırlarının çoğunluğunun Dünya Gıda Programı gözetiminde çalışan 5 fırının üretimi için olduğuna dikkat çekildi.

Kentlere giren yardım tırlarının geçen haftaya göre yüzde 12 azaldığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in tırların yüklerini azaltarak giren araçların sayısını artırma hedefiyle dünya kamuoyunu aldatma çabası içinde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, söz konusu iki kente günlük giren yardım tırlarının sayısının 35'i geçmediği ve bölgede 700 binden fazla kişinin abluka altında olduğu kaydedildi.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana gıda ya da diğer insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın da İsrail tarafından ele geçirilmesiyle Mısır tarafından gelme ihtimali olan yardımların da girişi engellenmiş oldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Fransız aşırı sağcı partiler erken seçime birlikte katılma konusunda anlaşamadı
23:27
Ürdün: İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürme planına Mısır ile birlikte karşı çıkacağız
23:27
Piyanist Fazıl Say 7. Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı
23:22
Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı
22:48
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
22:56
ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz
Düzce'de sıcak hava
Düzce'de sıcak hava
FOTO FOKUS
Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı
Bayrampaşa'da inşaat çalışmasında su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ