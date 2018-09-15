Gazze Büyük Dönüş Yürüyüşü şehitlerini uğurladı

Gazze'nin üç bölgesinde yüzlerce kişinin katılımıyla 3 şehidin cenaze törenleri yapıldı.

Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil'in cenaze namazı beldedeki İzzeddin el-Kassam Camii'nde kılındı.

Muhammed Şakkura'nın (21) cenaze namazı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampındaki Mağazi Büyük Camii'nde, Hani Affane'ninki (21) Refah kentindeki Bedir Camii'nde eda edildi.

Şehitler kılınan cenaze namazlarının ardından yaşadıkları beldelerdeki kabristanlarda defnedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösterilerde açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil, Muhammed Şakkura (21) ve Hani Affane'nin (21) şehit olduğu bildirilmişti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA