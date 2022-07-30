Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
[Fotograf: Reuters]
Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.
Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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