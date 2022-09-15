Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Doğal Gaz Forumu’nda yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkelerinin daha öngörülebilir doğal gaz fiyatları istediklerini anlattı.

“Piyasada paradoksal bir durum gelişti. Son derece değişken spot fiyatlar nedeniyle uzun vadeli sözleşmelere olan talep artıyor. Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere nihai tüketiciler, öngörülebilir fiyatlarla gaz almak istiyor.”

"Avrupa bölgesinin LNG için Asya ile rekabet etmesi gerekiyor"

Aksyutin, Avrupa’daki doğal gaz krizinin çeşitli avantajları olduğunu söyledi.

“Ancak bu avantajlar Avrupalı ülkeler için geçerli değil. Avrupa’daki enerji krizinin asıl kazanını kıtaya LNG sevkiyatını artıran ABD’dir.”

Avrupa için önemli hacimlerde LNG sevkiyatlarının 2025’ten önce başlamayacağı görüşünü dile getirdi.

“Avrupa bölgesinin LNG için Asya ile rekabet etmesi gerekiyor. Bu da küresel piyasalarda arz sıkıntısına yol açacak ve gaz fiyatını artıracak. Rusya dışında hiç kimse, uygun tedarik koşulları sunarken Avrupa'ya Sibirya ve Yamal kaynaklarıyla karşılaştırılabilir gaz hacimleri sağlayamaz.”