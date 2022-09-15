Kuş gribi salgını İngiltere'de giderek yayılıyor. Kıyılarda salgın nedeniyle yüz binlerce deniz kuşu öldü. Çiftliklerde ise milyonlarca kümes hayvanı telef oldu veya itlaf edildi

Hükümet 2 milyon 800 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı. Yetkililer, salgına rağmen kanatlı kuş çiftliklerinde üretim sağlandığını da söyledi. Kümes hayvanların yanı sıra yabani kuşlar arasında da hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre bu yıl ülke genelinde ticari tesislerde 144 salgın vakası meydana geldi. İngiltere'de 120, İskoçya'da 11, Galler'de yedi ve Kuzey İrlanda'da 6 tesiste kuş gribi tespit edildi.

Kuş gribi Çin'de yetiştirilen kümes hayvanlarında ortaya çıktı. Göçmen kuşlar ve küresel ticaret ile hastalık Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayıldı.