Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Guterres, 20 Eylül'de New York'ta dünya liderlerini bir araya getirecek 77. Genel Kurul Görüşmeleri öncesi konuştu.

BM Genel Sekreteri, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için arabuluculuk rolü üstlenen Türkiye ile uyumlu bir süreç yaşadıklarını belirtti ancak barışın gerçekleşmesinin zaman alacağını söyledi.

"BM ve Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın dramatik sonuçlarına çözüm bulma konusunda sağlam bir ortaklığı var. Karadeniz tahıl girişimi BM ve Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Savaşın etkilerini en aza indirgemek için Türkiye ve BM çok sıkı çalışıyoruz. "

"Türkiye ile iş birliği son derece önemli''

Guterres, Ukrayna ve Rusya arasındaki tahıl anlaşmasının uzatılmayacağı yönündeki endişeleri değerlendirdi. Bu noktada Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"Çözülmesi gereken ilk sorun Rus gıda ve gübresinin uluslararası pazarlara erişimi. Hala birtakım engeller var, ancak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elde edilen kazanımları korumak ve bu kazanımları genişletmek için çok çalışıyoruz ve bu noktada Türkiye ile iş birliği yine son derece önemli.''

Ukrayna'da insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkat çeken BM Genel Sekreteri, bunların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulacağını dile getirdi.

"Dünya beşten büyüktür"

Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca dikkat çektiği BM Güvenlik Konseyinin yapısında ve işleyişinde reform yapılması konusuna da değindi.

Konseydeki tıkanmışlığın fark edildiğini, bazı şeyler değişmeye başladığını ve son bir yıldır bu değişimin doğru yönde olduğunu söyledi.

