Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında, Gazi Hüsrev Bey’in Bosna Sancak Beyi olarak görevlendirilmesinin ardından tam 500 yıl geçti.

Saraybosna'da sergi açıldı

Başkent Saraybosna’nın manevi kimliğine önemli ölçüde katkı sağlayan Hüsrev Bey, şehre bir çok eser kazandırdı. Hüsrev Bey’in şehre kazandırdığı eserler, Saraybosna’da açılan sergide sergileniyor.

Gazi Hüsrev Bey’in hayratları sayesinde Saraybosna o dönemde Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri oldu. Şehir bugün de onun eserleriyle turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kendi yaptırdığı Gazi Hüsrev Camii'nin avlusundaki türbeye defnedildi

Gazi Hüsrev Bey 1480 yılında Yunanistan’da dünyaya geldi. 1519’da Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad seferine katılarak burada “gazi” unvanını aldı. Gazi Hüsrev Bey 1541 yılında Karadağ'da çıkan bir Sırp isyanını bastırdığı sırada şehit oldu. Hüsrev Bey'in naaşı ise Saraybosna'ya nakledilerek kendi yaptırdığı Gazi Hüsrev Camii'nin avlusundaki türbeye defnedildi.

Annesi tarafından Sultan ikinci Bayezid’in torunu olan Hüsrev Bey, şehrin manevi büyükleri arasında yer alıyor.

Kamera: Adis Patkoviç