Delhi polisi, iki kişinin duruşma sırasında Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı.

Saldırganlar duruşma salonunda polis tarafından öldürüldü.

Duruşma salonundan kaçanların görüntüleri kısa sürede Hindistan'da sosyal medyada yayıldı.

Delhi Polis Komiseri Rakesh Asthana, iki adamın rakip bir çeteye ait gibi göründüğünü ve polisin hızla ateş açarak iki saldırganı öldürdüğünü söyledi. Saldırının hedefi de daha sonra hastanede öldü dedi.

Rohini mahkemesinden bir yetkili olan Arun Kumar, kimliğe bürünme riskini azaltmak için avukatlara özel bir kimlik kartı verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme binası geçici olarak kapatıldı.