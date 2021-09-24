Washington Post'ya yer alan habere göre, Avusturya'nın başkentindeki çok sayıda ABD personeli ve çocuklarında Havana sendromunun belirtileri bildirildi.

Haberde Viyana'da Havana dışındaki herhangi bir şehirde olduğundan daha fazla sendrom vakası olduğunu bildirdi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililerin, Viyana'daki üst düzey yetkilinin görevden alınmasının, diğer liderlerin Havana sendromunu ciddiye alması gerektiği yönünde bir mesaj göndereceğini söylediği bilgisi verildi.

Durum ilk olarak 2016 yılında Küba'nın Havana kentindeki ABD büyükelçiliğinde ortaya çıktı.

Etkilenenler, uğultu sesler duyduklarını ve kafalarında baskı hissettiklerini söylüyorlar.

Diğer semptomlar arasında mide bulantısı, baş dönmesi ve yorgunluk şikayetleri var.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.