Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'daki sel felaketinde 12 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Gana'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık bin 800 kişi evsiz kaldı.
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzeydoğu Koordinatörü John Kwaku Alhassan, Nalerigu bölgesinde son günlerde devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.
Alhassan, sellerde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.
Bölgede sel dolayısıyla yaklaşık bin 800 kişinin evsiz kaldığını söyleyen Alhassan, yaklaşık iki bin dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü ifade etti.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.
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