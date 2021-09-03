Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzeydoğu Koordinatörü John Kwaku Alhassan, Nalerigu bölgesinde son günlerde devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Alhassan, sellerde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.

Bölgede sel dolayısıyla yaklaşık bin 800 kişinin evsiz kaldığını söyleyen Alhassan, yaklaşık iki bin dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.