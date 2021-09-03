Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Bahreyn ve Kuveyt Veliaht Prensleri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde Harris, Kuveyt ve Bahreyn Veliaht Prenslerine Afganistan’daki süreçte üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür ederken, ülkelerin yakın müttefikliğinin devam edeceğini vurguladı.