Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da sarıhumma salgını: 22 çocuk yaşamını yitirdi
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde sarıhumma salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 22'ye yükseldi.
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Halk Sağlığı Direktörü Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, ülkenin Savannah bölgesinde sarıhummanın artmaya devam ettiğini söyledi.
Asiedu-Bekoe, bölgede son bir ayda 400'den fazla sarıhumma vakasının tespit edildiğini ve salgından hayatını kaybeden çocuk sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.
Salgınla mücadele 4 yıldır sürüyor
Hükümetin salgının görülen bölgelere tıbbi yardımları sevk ettiğini aktaran Asiedu-Bekoe, halkı, hijyen ve çevre temizliği konusunda uyardı.
Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.
Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.
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