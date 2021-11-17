Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD başkanı Joe Biden'ı "eski dostu" olarak selamladı, iki lider çevrim içi zirvede görüştü.

İlk 10 dakikası basına açık zirve, iki oturum halinde 3,5 saat sürdü.

Görüşmede, "Çin ve ABD'nin iletişimi ve iş birliğini artırması gerekiyor" şeklinde olumlu mesajlar verildi.

Biden, serbest ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin önemini vurguladı

ABD Başkanı Biden, Çin'in Şincan, Tibet ve Hong Kong'taki uygulamalarının yanı sıra insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Biden, serbest ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin önemini vurguladı, ABD'nin bölgedeki taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını iletti.

ABD Başkanı, bölgenin refahı için seyrüsefer özgürlüğünün ve güvenli uçuşun önemini yineledi. Aynı zamanda ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalayacak statü değişikliğine yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Tayvan ile barışçıl birleşme için elimizden geleni yapacağız"

Çin Devlet Başkanı Şi de Tayvan'la barışçıl birleşme için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Ülkesi ile ABD arasında karşılıklı saygı çerçevesinde barış içinde birlikte çalışmanın gerekliliğini aktardı.

Biden: Görüşme çok iyi geçti, 4 ayrı çalışma grubu kuruldu

Biden, Washington'a dönüş yolunda Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik, takibi yapılacak çok konu var. Birçok konuda çalışacak 4 ayrı grup kurduk. Gelecek iki hafta içinde bu konuda daha çok bilgi vereceğim" dedi.

Biden, Tayvan konusunda ise, Washington'un politikasının net olduğunu, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceklerini yineledi.

İki liderin görüşmesi sonrasında Asya borsalarında yükseliş gözlendi.