Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesine değindi.

Borrell, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu söyledi.

Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum" dedi.

AB'den Belarus'a 5. kez yaptırım kararı

Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri bugün müdahale etmişti.

AB, Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin Belarus tarafından siyasi araç olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. AB, bu nedenle Belarus'a beşinci kez yaptırım uygulama kararı aldı.

Ayrıca sınıra gelen kişilere yardım edecek kişi ve kuruluşların da kısıtlayıcı tedbirlere dahil edilmesi için yaptırım rejiminin çerçevesi AB Konseyi tarafından genişletilecek.