New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen sene koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen yeni yılı Times Meydanı’nda karşılama geleneğinin bu yıl geri döndüğünü ve aşı yaptıran herkesin kutlamalara alınacağını söyledi.

"New York şehrinin yüzde 100 geri döndüğünü tüm dünyaya kanıtlayacak tarihi ana siz de katılın." diyerek New Yorkluları yeni yılda geleneksel kutlamalara davet eden de Blasio, "Bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını istiyoruz ama herkesin aşı olması gerekiyor" dedi.

De Blasio, aşı olmamış kişilerin 31 Aralık’a kadar aşılarını tamamlayabilmeleri için duyuruyu erken yaptıklarını belirterek, sağlık uzmanlarının sürekli değişim gösterebilen COVID-19 salgınında şehrin 6 hafta sonra hangi noktada olacağını tahmin etmesinin güç olduğu uyarısında bulundu.

Geçen sene kutlamalar canlı yayınlanmıştı

COVID-19 nedeniyle 2020'de halka kapalı gerçekleşen kutlamaları ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden 1 milyar kişinin canlı izlediği tahmin ediliyor.

Bill de Blasio’nun New York Belediye Başkanlığını gece saat 24.00’te Eric Adams’a bırakacak olması, bu yıl yapılacak kutlamaların dikkat çekici özelliklerinden biri olacak.