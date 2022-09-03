Gana'da çocuk felci salgınına karşı aşılama kampanyası başlatıldı.

Gana hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde başlatılan kampanyada ülke genelinde 5 yaş altı 6 milyondan fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor.

DSÖ Gana Temsilcisi Dr. Francis Kasolo, yaptığı açıklamada, salgını engellemek için takip ve proaktif müdahale gerektiğini belirtti.

Kasolo, ayrıca çocuk felci ve diğer halk sağlığı acil durumlarına karşı mücadele için tüm paydaşlardan oluşan daha geniş bir koalisyon çağrısında bulundu.

Afrika'da bu yıl Gana'nın yanı sıra Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de çocuk felci tespit edilmişti.