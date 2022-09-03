Afganistan'da Taliban'ın haber ajansı Bakhtar, Nad Ali ilçesinde daha önceki çatışmalardan kalan patlamamış bir roket başlığı ile oynayan 2 erkek ve 2 kız çocuğun infilak sonucu öldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Yerel yetkililer ise çocukların çevrede buldukları patlamamış mühimmatı oyun oynamak için bir medresenin bahçesine getirdiğini, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 7 ila 14 olduğunu kaydetti.

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışma ortamı nedeniyle özellikle kırsal alanlarda henüz tespit edilememiş çok sayıda mühimmat bulunuyor.

Özellikle kırsal alanlarda binlerce çocuk, aile bütçelerine katkı için çevrede buldukları metal parçalarını toplayıp satıyor.

Bu nedenle patlamamış mühimmat varlığı çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor.