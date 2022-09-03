Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da yıldırım düştü: 17 ölü
[Fotograf: AP]
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji yetkilileri, 5 gün boyunca ülkenin kuzeydoğusunda olumsuz hava koşullarını etkili olacağı uyarısında bulundu.
Manila Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde aşırı yağışların ardından birkaç bölgeye yıldırım düştü.
Yıldırımlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken bunlardan 6'sının tarlada çalışan işçiler olduğu belirtildi.
Olumsuz hava koşulları 5 gün boyunca etkili olacak
Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, olaydan dolayı üzüntüsünü ifade ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine 5'er bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.
Meteoroloji yetkilileri, 5 gün boyunca ülkenin kuzeydoğusunda olumsuz hava koşullarını etkili olacağı uyarısında bulundu.
Hindistan'da muson yağmurlarının görüldüğü dönemlerde yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları yaşanırken Bihar eyaletinde, haziran ve temmuzda da bu sebeple en az 60 kişi ölmüştü.
Etiketler: Hindistan Hava Durumu
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