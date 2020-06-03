Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da akaryakıt yüklü tanker kaza yaptıktan sonra yandı: 12 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Gana'da, aşırı hızlı olduğu belirtilen tanker, minibüse çarptı. Kazanın ardından çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Agona bölgesindeki Swedru-Winneba kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tanker, minibüse çarptı ve ardından alev aldı.
Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını tahmin ediliyor.
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