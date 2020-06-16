Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da 8 bin 76 sağlık personeli alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan kişi sayısı artıyor. Salgınla mücadele kapsamında, 8 bin sağlık personeli istihdam edilecek.
Finans Bakan Yardımcısı Abena Osei-Opare, yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 ile mücadelede Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun onayıyla 8 bin 76 sağlık personelinin istihdam edileceğini belirtti.
Bu zor zamanlarda ülkede daha çok sağlık personeline ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Osei-Opare, işe alınacak sağlık çalışanları arasında hemşire ve hemşire asistanı bulunacağını aktardı.
Ülkede COVID-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılmıştı.
Gana'da şimdiye kadar 11 bin 964 COVID-19 vakası görüldü, 54 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Gana covid-19Son Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 06:06
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