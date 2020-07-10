Gana Eğitim Bakanı Opoku Prempeh, bir yerel radyoya yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası bakanlıktaki tüm çalışanlara test yaptırdığını belirtti.

Testin sonuçlarına göre bakanlıktaki çalışanların yüzde 90'ının virüs taşıdığının ortaya çıktığını anlatan Prempeh, "Çalışanların çoğu asemptomatik, o yüzden evlerinde karantinaya girdiler" dedi.

Yaklaşık 2 haftadır COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Opoku Prempeh, hayatı boyunca ilk defa hastanelik olduğunu açıkladı.

Gana'da şu ana kadar 23 bin 463 COVID-19 vakası görülürken, 129 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da artan vaka sayılarına rağmen lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanması için okullar yeniden açıldı. Ülkede başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, en fazla vaka görülen bölgeler oldu.